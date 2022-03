Sanremo, visita alla scoperta del quartiere della Foce - Riviera24

Sanremo. Sabato 12 marzo verrà organizzata una visita alla scoperta del quartiere della Foce, dalla villa Romana al Castello di Menelicche.

«Partendo dai giardini della Foce passeremo davanti alla ex-chiesa delle Francescane per poi dirigerci verso la chiesa più brutta di Sanremo per arrivare quindi alla villa Romana, di cui vedremo i resti dall’esterno. Percorreremo un pezzo di pista ciclabile, per poi vedere e parlare Villa Levi, con la sua tragica storia, arrivando davanti al Castello del Comandante Persico, ed al vecchio scalo merci, per terminare all’ex-tiro a volo e alla villa progettata da Gio Ponti. Tornando indietro, in parte lungo la via Aurelia andremo a vedere la singolarissima casa chiesa di San Rocco» – dicono gli organizzatori.

Ritrovo: ore 16 davanti all’entrata dei giardini, tra via Hope e Corso Inglesi. Percorso a piedi di circa 2,5 km, durata 2 ore. Prenotazione obbligatoria tel. a Marco Macchi o Whatsapp 327 0824866. La visita si effettuerà con un minimo di quattro persone.