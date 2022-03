Sanremo, 'Via Crucis' al Parco di Boscobello - Riviera24

Sanremo. Da venerdì 4 marzo, e per tutti i venerdì di Quaresima, alle 15 si terrà una ‘Via Crucis’ meditata all’interno del Parco di Boscobello, in corso Inglesi 374 a Sanremo, guidata da don Giuseppe Puglisi, sacerdote della Famiglia dell’Ave Maria.

La monumentale “Via Crucis” in bronzo, realizzata dal maestro Enrico Manfrini e ambientata sulla collina di Boscobello dall’architetto Ernesto Brivio, è stata iniziata per volontà di Maddalena Carini e della ‘Famiglia dell’Ave Maria’ a partire dal 1985 e ufficialmente inaugurata il 25 marzo 1990. Si tratta di un ambiente naturale, artistico e insieme spirituale, che si articola in una rigogliosa selva tra ulivi, eucalipti, palme e cipressi. Boscobello si presenta come un sacro monte, come un luogo di riflessione e di preghiera. Il percorso ha caratteristiche tali che nessuno ne è escluso (anche i malati in carrozzina) ed è di agevole percorribilità. Inoltre consente luoghi di sosta dei pellegrini e favorisce la celebrazione della Parola di Dio. Le stazioni sono state opportunamente distanziate tra loro, favorendone la visione graduale. Consta di sedici artistici altorilievi in bronzo dell’altezza di m. 3,20 per m. 1,60 di larghezza e 6,5 quintali di peso, rappresentanti ciascuno una ‘fermata’ della Passione di Nostro Signore. Oltre alle 14 classiche, completano l’opera una splendida Annunciazione, all’inizio, e un Cristo Risorto slanciato verso l’alto, alla fine del percorso.

La ‘Via Crucis’ è aperta a tutti coloro che desiderano ritrovare un po’ di pace spirituale, lontano dalla vita frenetica quotidiana. Come aveva affermato il cardinale Eduardo Pironio che l’ha benedetta nel 1990, si propone come un percorso di rinascita spirituale «affinché quanti percorreranno in umiltà e contrizione quel sentiero, trovino pace ai propri tormenti e alle proprie ansie e si predispongano alla conversione salvifica».