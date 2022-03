Sanremo, una folla e tanti rider per l'ultimo saluto a Marco Spinella - Riviera24

Sanremo. Una folla commossa ha dato oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Marco Spinella. Fuori e dentro la chiesa di San Rocco alla Foce erano in tanti per le esequie del rider 32enne morto lo scorso 13 marzo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo mesi di coma.

Funerali di Marco Spinella

Non aveva più ripreso conoscenza dalla vigilia dello scorso Natale, quando durante un turno di lavoro a bordo del suo scooter era stato investito da un’auto. Erano circa le 20 e l’incidente era avvenuto all’incrocio tra via Asquasciati e via Roma, davanti alle Poste centrali, all’imbocco del sottopassaggio della Croce Rossa. Gran parte dei colleghi di Marco sono è oggi ferma per commemorare il rider scomparso.

Spinella lascia la mamma Anna, il papa Franco. il fratello Nico e tanti parenti in lutto per la perdita subita.