Sanremo, trasporto locale. Un cittadino: «Comprendo situazione Rt, ma disservizi inaccettabili»

Sanremo. «Comprendo la situazione in cui si trova attualmente la Riviera Trasporti s.p.a., praticamente sull’orlo del fallimento, credo però che, un utente che paga l’abbonamento e che spesso non vede transitare sotto casa il bus per poter andare a scuola, è il caso di mia figlia, non sia ammissibile». Lo scrive, con una lettera firmata alla nostra redazione, un genitore di Sanremo, Fabio B., che lamenta «un disservizio che oramai va avanti da diverso tempo e che credo non sia più tollerabile, soprattutto per chi come me crede nelle istituzioni e considera Imperia e l’Italia in generale un Paese civile».

«Oltre al danno la beffa – conclude – In quanto mia figlia in questo caso perde anche dei giorni di scuola, essendo impossibilitata di recarvisi in altro modo. Questa settimana per esempio è già successo due volte, ieri e oggi (Linea per Poggi) e so che anche altre linee sono rimaste scoperte (ore 7)».