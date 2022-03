Sanremo, sequestrate decine di patacche

Sanremo. Attività di antiabusivismo commerciale della polizia municipale in via Matteotti. Oggi, a seguito di una presenza sempre più evidente di venditori abusivi che espongono merce a marchio contraffatto in particolari orari della giornata in via Matteotti, è stato predisposto un servizio in abiti civili dedicato a questa problematica. Durante lo svolgimento di tale operazione è stato individuato in corrispondenza di vicolo Chintagna un soggetto che metteva in vendita numerosi articoli di pelletteria che vedendosi scoperto si è dato alla fuga nelle vie del centro storico.

La merce in suo possesso, 48 articoli tra borse, portafogli e cinture dei più noti marchi italiani ed internazionali, è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.