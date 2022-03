Sanremo, ritardo negli stipendi alla Rt. Usb: «Inaccettabile» - Riviera24

Sanremo. «Ci risiamo, i dipendenti di Riviera Trasporti sono costretti, dopo i problemi di stipendio del settembre 2021 (risolti solo in parte a dicembre), ad affrontare di nuovo la mancanza della retribuzione, in un momento tra l’altro che vede l’intera economia patire di un aumento del costo della vita in maniera abnorme. I lavoratori devono per l’ennesima volta aspettare che gli eventi aiutino l’azienda a pagare gli stipendi. Questa volta pare sia l’Inps ad aver bloccato i conti di Rt» – affermano Maurizio Rimassa e Alessandro Capitini di Usb riferendosi al ritardo degli stipendi di Riviera Trasporti.

«Nei giorni scorsi abbiamo assistito a battibecchi su chi fosse il responsabile di queste situazioni e abbiamo scoperto (ma non era un mistero) che anche chi parlava sapeva dei disastri di Rte all’epoca dei fatti (l’idrogeno) ne aveva approvato il piano. Senza parole. Ora vorremmo per l’ennesima volta ricordare a tutti gli attori di questa situazione che siete in debito con i lavoratori e gli utenti che in questi anni hanno lavorato e patito condizioni penose, basta parole, rimboccatevi le mani e fate uscire dalla crisi questa società e i suoi dipendenti. Siamo stanchi di vedere che a nessuno importa di quello che succede e nessuno metta in atto per tempo azioni che garantiscano il pagamento regolare dei lavoratori» – sottolineano.

«Passano gli amministratori e i dirigenti ma sono sempre e solo i lavoratori a effettuare il servizio tutti giorni. È inammissibile e non più tollerabile che siano sempre i lavoratori gli ultimi della scala delle priorità» – concludono.