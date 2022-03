Sanremo, rider travolto da un'auto alla vigilia di Natale. Fissati i funerali - Riviera24

Sanremo. Verranno celebrati giovedì prossimo 24 marzo i funerali del 34enne Marco Spinella. Si tratta del rider travolto da un’auto in via Roma, all’incrocio con via Acquasciati, vicino alle Poste centrali la sera dello scorso 24 dicembre, mentre a bordo dello scooter di lavoro stava effettuando delle consegne.

Lo scooter di Spinella era stato centrato in pieno da una Smart condotta da un 40enne. Un impatto violentissimo, che aveva fatto compiere al rider un balzo di diversi metri. L’automobilista, che dai rilievi della municipale, pur avendo la precedenza, sembra viaggiasse ad almeno 70 chilometri all’ora, ora rischia un processo per omicidio stradale.

Fin da subito le condizioni del giovane era apparse gravissime a causa di un trauma cranico e un trauma toracico. Trasportato prima all’ospedale di Sanremo, in codice rosso di massima gravità, era stato poi trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure, dove ha lottato per mesi, fino al drammatico epilogo dello scorso 12 marzo, quando il suo cuore aveva smesso di battere. I funerali di giovedì si terranno alle 15.30 nella chiesa di San Rocco alla Foce..