Sanremo, rider travolto alla vigilia di Natale. I colleghi si fermano nel giorno del funerale - Riviera24

Sanremo. Giovedì prossimo 24 marzo, dal pomeriggio in poi, verranno interrotti la maggior parte dei servizi dei rider di Glovo, Uber Eats e Deliveroo. Chi porta il cibo a domicilio non effettuerà il servizio in segno di lutto per il loro Marco Spinella nel giorno del suo funerale.

Si tratta del 24enne sanremese che, la vigilia dello scorso Natale, era stato travolto da un’auto all’incrocio tra via Asquasciati e via Roma, davanti alle Poste centrali matuziane. L’automobilista, un 40enne della Città dei Fiori, pur avendo la precedenza, secondo i rilievi della municipale, viaggiava ad almeno 70 chilometri all’ora.

Spinella era poi spirato per le ferite riportate nell’incidente, dopo il ricovero al Borea ed al Santa Corona di Pietra Ligure, lo scorso 12 marzo. Per chi era alla guida della vettura – una Smart- si prefigura così un’accusa per omicidio stradale. Le esequie di Marco si terranno alle 15.30 nella chiesa di San Rocco alla Foce.