Sanremo, resta chiusa nel parcheggio del Palafiori deserto. Liberata dalla Polizia municipale

Sanremo. «Dopo aver speso 500 euro per l’abbonamento semestrale e ora 75 euro di abbonamento mensile, sono rimasta chiusa dentro il parcheggio del Palafiori per oltre un’ora e nessuno mi ha fornito assistenza». A denunciare la situazione è Simona, un’abbonata al parcheggio sanremese che ieri sera ha dovuto contattare la Polizia municipale e i Carabinieri per poter uscire con la sua macchina dal posteggio.

«Sul regolamento del parcheggio è indicata l’apertura 24 h su 24 ma non ho trovato nessuno che mi aiutasse. Ho provato a contattare il personale addetto tramite il citofono per 20 minuti e non ho ricevuto alcuna risposta. Ho fatto retromarcia per uscire in via Volta, sono andata all’entrata per vedere se ci fosse qualcuno e non ho trovato nessuno. Pur chiamando il numero di emergenza ripetutamente, a vuoto, ho dovuto contattare i Carabinieri e i vigili» commenta Simona.

E’ stata proprio la Polizia municipale a “liberare” Simona, aprendo la sbarra del parcheggio e dirigendo il traffico in modo che potesse uscire con la vettura, dopo quasi un’ora di tentativi.

«Il servizio di sorveglianza dovrebbe essere garantito per 24h al giorno ma non mi ha aiutata nessuno. Sebbene sia indicato che l’uscita per gli abbonati sia alle ore 19 e io fossi uscita alle 19.10, le persone preposte alle chiamate di emergenza non erano reperibili per dirmi cosa avrei dovuto fare. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine – commenta la ragazza – Se qualcuno mi avesse risposto e mi avesse detto di pagare la differenza lo avrei fatto: se non fosse stato per i vigili sarei ancora dentro. Una situazione che non è nuova, anzi, in molti si ritrovano nello stesso disagio».