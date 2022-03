Sanremo, raccolti 2000 euro di medicinali per l’Ucraina. Ora è la volta delle powerbank per i soldati

Sanremo. Son partiti ieri sera dalla Città dei Fiori i medicinali destinati alle martoriate popolazioni dell’Ucraina invasa dalle forze armate della Federazione Russa. Sono stati caricati a bordo di un pullman di un’agenzia ucraina che raccoglie aiuti un po’ in tutta la provincia di Imperia per poi fare rotta verso la città di Čop, al confine con l’Ungheria.

La colletta di presidi medici, per la quale sono stati spesi quasi 2.000 euro, è stata organizzata da Fulvio Di Massimo ex vigilantes a Portosole, sposato dal 2005 con Liliya, un’ucraina che ha ancora la molti parenti e amici. Adesso, Fulvio, si sta preparando per raccogliere powerbank per la ricarica dei cellulari. I soldati del paese invaso comunicano infatti quasi esclusivamente con il telefonino. Averlo sempre con il pieno di energia risulterebbe dunque vitale per i combattenti ucraini. Chi volesse contattare Fulvio può telefonare a questo numero: 3479748063