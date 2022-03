Sanremo punta sul Pnrr per ridare vita ai parchi delle ville Angerer e Zirio - Riviera24

Sanremo. Palazzo Bellevue punta sui finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per ridare nuova vita a due parchi storici. Sono quelli di Villa Angerer e Villa Zirio.

Per il primo giardino, vero e proprio gioiello Liberty dimenticato, a due passi dal Casinò, il Comune intende spendere esattamente 1.019.772,54 euro per le opere relative all’impiantistica ed alla componente vegetale, 252.784 per quella architettonica e 423.608,40 per la valorizzazione la sicurezza. Il totale si attesta a 1.696.164,94 euro.

A Villa Zirio, ex sede di Sanremo Promotion, tra il liceo Cassini e la curia vescovile di Villa Giovanna D’Arco, l’importo complessivo delle opere è di 1.940.164,94 euro suddivisi in 1.202.772,54 per le piante e gli impianti, 289.384 destinati al restyling architettonico e 448.008 per sicurezza e valorizzazione. Sommando le spese di entrambi i parchi si arriva 3.636.329,88 euro iva inclusa.

RELAZIONE TECNICA DEI GIARDINI DI VILLA ANGERER

RELAZIONE TECNICA GIARDINI DI VILLA ZIRIO