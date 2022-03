Sanremo, polizia smantella banda di pusher ventenni: gli arrestati - Riviera24

Sanremo. Avevano messo in piedi una vera e propria organizzazione criminale, dedita allo spaccio di droga, i sei giovani sanremesi, tutti nati in Italia e residenti nella Città dei Fiori, che ieri sono stati arrestati con l’accusa di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti al culmine di un’importante indagine della polizia, avviata nel 2020.

A finire in carcere sono stati: Fabio Pampinella, 23 anni, Luca Celotto, 24 anni, Johnny Loda, 25 anni, Andrea Gagliano, 27 anni, Gbali Ayiob, nato a Città di Castello (Perugia), residente nella Città dei Fiori, 23 anni. Il più giovane della gang è M’Hamed Soubhi, classe 2000, 21 anni compiuti. Gli indagati che hanno già nominato dei difensori di fiducia si sono rivolti allo studio legale condotto da Mario e Daniele Ventimiglia e all’avvocato Luigi Patrone di Sanremo.

Le misure cautelati sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari Paolo Luppi, su richiesta della procura di Imperia. A condurre le indagini sul campo, la sezione di polizia giudiziaria del commissariato matuziano, sotto la supervisione del vice questore e capo dell’ufficio di pg Adriana Di Biase (Foto).

I fatti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i giovani arrestati erano soliti agire in prima persona, salvo, in alcuni casi, affidarsi ad amici minorenni. In particolare, le indagini hanno fatto emergere decine e decine di cessioni di marijuana, hashish e soprattutto cocaina (in un caso è stata trovata polvere bianca purissima al 99%). La droga veniva custodita sia in casa che in box affittati allo scopo, prima di finire sul mercato nero.

L’inchiesta ha inizio nel 2020, quando vengono fermati per la prima volta alcuni dei protagonisti finiti dietro le sbarre. Pampinella, classe ’99, viene colto in pubblico in possesso di marijuana, hashish e di una pistola di grosso calibro, marca Smith e Wesson, illegalmente detenuta. Insieme all’arma gli agenti del commissariato sequestrano un considerevole numero di munizioni. A lui viene contestata l’aggravante di aver consegnato droga ad un amico minorenne a cui era solito elargire per il servizio di deposito una modica “paghetta” di 50 euro a settimana.

Loda e i due ragazzi di origini marocchine erano tra i più attivi del gruppo e potevano contare su un elenco di clienti abituali, ribattezzati nelle rubriche con soprannomi di fantasia, che sono stati identificati dalle forze dell’ordine e quindi segnalati come assuntori.

Dal 2020 ai mesi scorsi la polizia documenterà numerose cessioni andate a buon fine, per un giro d’affari stimato in diverse decine di migliaia di euro. Nei prossimi giorni sono previsti gli interrogatori di garanzia.