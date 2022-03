Sanremo, opposizioni carbonare preparano l’assalto al consiglio

Sanremo. Si terrà questa sera un vertice delle opposizioni in vista del consiglio comunale monotematico sulla situazione del Casinò Municipale, in programma lunedì 4 aprile. Stando ad indiscrezioni provenienti da “palazzo”, gli esponenti delle minoranze di centrodestra (Lega, FdI, Liguria Popolare e Forza Italia), si sono dati appuntamento in un locale privato, lontano da sguardi indiscreti, per preparare strategie e rinsaldare un fronte comune.

Quello di questa sera sarà molto probabilmente solo il primo passo di un possibile, rinnovato accordo tra le forze della coalizione che inizia a guardare alle prossime elezioni amministrative (casualmente oggi l’annuncio dell’election day di giugno, a Sanremo si voterà tra due anni). L’obiettivo principale del confronto è porre le basi per nuova fase comune di critica all’operato dell’amministrazione Biancheri. In particolare, le opposizioni stanno pensando, come prima mossa, ad un un fitto calendario di ulteriori consigli comunali monotematici da mettere in campo. Di carne al fuoco su cui discutere ce ne molta. A partire dal caso Riviera Trasporti, passando per l’altra società provinciale partecipata da Palazzo Bellevue Rivieracqua e quindi Amaie Energia. Senza dimenticarsi di Casa Serena, le cui sorti, dal giorno del subentro del privato, sono ancora fortemente incerte.