Sanremo, Maurizio Lastrico apre la stagione di eventi al Casinò - Riviera24

Sanremo. Protagonista il Roof Garden nell’importante proposta d’intrattenimento Vip del Casinò di Sanremo. Otto prestigiosi eventi da marzo a settembre. Il sipario del ristorante sotto le stelle si apre sabato 12 marzo con Maurizio Lastrico, applauditissimo ospite dell’ultimo Festival.

Si continua sabato 16 aprile con il concerto-evento di Enrico Ruggeri (su invito) due artisti di sicuro richiamo per una proposta d’intrattenimento di forte presa anche dal punto di vista turistico. L’accattivante programma continua con due serate dedicate alla magia: il 14 maggio con la magic comedy show di Andrea Paris; il 4 giugno con l’originalità delle creazioni magiche di Luca Bono. A grande richiesta il 1° luglio Jerry Calà and band, riporterà al Casinò la sua scanzonata verve, che saprà trascinare e divertire il pubblico. Strabiliante lo spettacolo tutto al femminile che il Nouveau Cirque ha creato per il Roof Garden il 30 luglio. La festa di Ferragosto verrà dedicata all’energia degli anni Sessanta con i Paipers mentre il concerto di Fausto Leali, un “artista sempre sulla cresta dell’onda” con la sua magica band, si preannuncia già sold out.

«Dopo la forte penetrazione mediatica realizzata nella settimana festivaliera, era importante continuare a rafforzare l’immagine della nostra azienda come centro di intrattenimento di alto livello attraverso spettacoli di grande qualità e presenze vip di livello internazionale, che suscitano l’interesse e l’apprezzamento dei nostri clienti e del pubblico. Il nostro programma, che offre una variegata gamma di generi di intrattenimento di alta levatura per gli artisti “messi in campo”, vuol essere anche una componente importante nell’ambito del calendario turistico sanremese in un momento difficile ma in cui dobbiamo offrire iniziative di evasione e di divertimento, per sostenere le potenzialità ricettive del nostro territorio» – affermano gli amministratori del Casinò di Sanremo – «Ringraziamo, infine, tutta la nostra squadra per l’impegno profuso, teso a realizzare una politica dell’accoglienza efficace e mirata».

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

Per seguire lo spettacolo di Maurizio Lastrico al Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30 ) €100 ( vini inclusi). Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266 o su www.casinosanremo.it/eventi.

Ecco il programma eventi marzo-settembre:

12 marzo, MAURIZIO LASTRICO Roof Garden

16 aprile, ENRICO RUGGERI – solo su invito – Roof Garden

14 maggio, ANDREA PARIS Roof Garden

4 giugno, LUCA BONO Roof Garden

1 luglio, JERRY CALÀ AND BAND Roof Garden

30 luglio, NOUVEAU CIRQUE Roof Garden

14 agosto, I PAIPERS Roof Garden

10 settembre, FAUSTO LEALI Roof Garden.