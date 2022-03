Sanremo, l'edilizia per l'istruzione e le risorse del Pnrr: la riflessione del Gruppo di Cultura Politica della Fos - Riviera24

Sanremo. Il Gruppo di Cultura Politica della FOS, da molto tempo è impegnato nel proporre iniziative e possibili soluzioni per migliorare l’accoglienza degli studenti nelle sedi scolastiche.

Il Gruppo della FOS, riunitosi mercoledì 23 marzo nella sede di via Corradi, ha fatto il punto in materia di Edilizia Scolastica e poi ha esplicitato una preoccupazione: «Prima di tutto riteniamo doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ufficio competente rispetto alla partecipazione ai due bandi scaduti il 18 e il 28 febbraio 2022. I finanziamenti richiesti fanno capo:

– al Ministero dell’Interno, per il miglioramento sismico e messa in sicurezza del 2° e 3° piano dell’Edificio Scolastico di C. Cavallotti (la “Pascoli”);

– al Ministero dell’Istruzione, per la realizzazione di Asili Nido, Scuole per l’Infanzia, impianti per lo Sport nelle Scuole e per le Mense scolastiche.

Relativamente a questo secondo bando si è fatto quello che era possibile fare, tanti i vincoli presenti nel bando e la situazione in essere nelle diverse realtà del territorio cittadino. Sulla base delle richieste avanzate (se tutte accolte) il Comune di Sanremo potrebbe essere ammesso a circa 14 milioni di finanziamento a costo zero. Si tratta di un’opportunità mai vista prima. L’ammissione a queste importanti risorse, comporterà (entro il 2022) la predisposizione dei progetti tecnici necessari, indire le gare (quasi tutte europee) e poi assegnare i lavori entro il 2023. E’ evidente che l’ammissione a tali cospicui finanziamenti, in aggiunta ai 10 milioni già ammessi (complessivamente si tratta di circa 24 milioni per il solo campo che fa riferimento all’istruzione), determina la necessità di un maggiore impiego di risorse umane per poter dare risposte puntuali agli adempimenti e alle scadenze previste fino al 2026. Il sindaco Alberto Biancheri, con riferimento ai tanti finanziamenti che potrebbero arrivare dal PNRR e alla mancanza di risorse umane, il 27 gennaio 2022 ha testualmente affermato: “C’è il rischio di soffocare, negli uffici ci sono sempre le stesse persone che si trovano a gestire le pratiche e non è semplice”».

«Si tratta di una affermazione efficace, ma questo non è sufficiente perché si tratta solo di una presa d’atto della situazione e non vengono indicate soluzioni e impegni concreti. La situazione necessita di risposte celeri ed efficaci (come è stato fatto nel campo della sanità per la pandemia), perché anche l’utilizzo delle risorse del PNRR sono una risposta fondamentale all’emergenza causata dalla pandemia. Altri Comuni (con una popolazione simile o inferiore al nostro) già ammessi (come Sanremo) a specifici finanziamenti (Decreto del Ministero dell’Interno denominato “Rigenerazione Urbana”), stanno assumendo decisioni specifiche seppur rapportate alla scadenza del 2026. Pertanto chiediamo: l’Amministrazione Comunale di Sanremo come intende muoversi per non trovarsi in affanno e difficoltà nei prossimi mesi e fino al 2026? Per quanto riguarda il finanziamento di 6,5 milioni già ammesso (relativamente alla realizzazione del 3° Lotto del Polo Scolastico, Sportivo e Civico all’interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea) prendiamo atto che è stata presa una decisione rispetto a chi deve predisporre, entro il prossimo novembre, il progetto esecutivo. Il nostro impegno immediato ora (oltre alla vigilanza rispetto alla scadenza di novembre) è quello di riprendere alcuni rapporti (con alcune istituzioni o singoli soggetti) per verificare le possibilità dell’ulteriore finanziamento (circa 4 milioni) per realizzare il 4° ed ultimo Lotto del Polo Scolastico del mercato dei Fiori. Solo con la realizzazione del 4° Lotto sarà possibile avere un importante Polo Scolastico a carattere Tecnico-Professionale, che potrebbe diventare anche innovativo rivedendo gli indirizzi dei corsi scolastici» – dice per il Gruppo di Cultura Politica SMS Federazione Operaia Sanremese Claudio Vaniglia.