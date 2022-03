Sanremo, l'attenzione per l'ambiente al centro dell'ultimo incontro del Club Soroptimist - Riviera24

Sanremo. Il 9 marzo presso l’Hotel Belsoggiorno, si è svolta la serata conviviale del Club Soroptimist di Sanremo, presieduto da Patrizia Aprosio, in cui le socie ed alcuni ospiti hanno avuto l’occasione di partecipare alla relazione del Dottore Agronomo Pier Franco Molinari sul tema “La sostenibilità è la nostra risorsa”.

«Da tempo l’attenzione verso l’ambiente naturale in cui viviamo è significativamente accresciuta nella nostra società. Nel corso degli ultimi anni ci si è sempre più resi conto che non è sufficiente porre rimedio a condizioni di degrado presenti nella nostra città, nella nostra regione e nel nostro Paese: è necessario promuovere un significativo miglioramento globale del nostro modo di vivere e produrre; un miglioramento che consenta di utilizzare correttamente le risorse naturali di cui disponiamo. Bisogna promuovere uno sviluppo sostenibile inteso come capacità di mantenere un equilibrio tra gli sforzi a livello globale e locale con lo scopo di soddisfare i bisogni fondamentali dell’uomo senza distruggere o danneggiare l’ambiente naturale» commentano dal club.

Partendo da questi presupposti, il Dottor Molinari ha illustrato alcune modalità di interventi vegetazionali per la riqualificazione di ambienti antropici nel rispetto dei principi della sostenibilità per aderire ai requisiti della Partecipazione al progetto Nazionale Soroptimist International “Un bosco insieme”. La salvaguardia dell’ambiente naturale è un tema caro alle Soroptimiste; il progetto iniziale sostenuto dal primo Club Soroptimist nato nel 1921 a Oakland, in California, è stato

“Salviamo i Redwoods” diretto a salvare una foresta di sequoie secolari che rischiava di essere abbattuta; le Soroptimiste si impegnarono per ottenere sostegno dell’opinione pubblica con il risultato che gran parte della foresta fu salvata e tuttora esiste. Le soluzioni proposte dal Dottor Molinari ai fini della riqualificazione di ambienti antropici, riguardano l’impiego di piante autoctone, cespugliose, arbustive e tappezzanti tipiche della Macchia Mediterranea, di graminacee ornamentali mediterranee ed infine di piante psammofile, le cosidette piante da sabbia, responsabili della colonizzazione e conservazione vegetazionale degli ambienti sabbiosi dunali, costieri e marini.

A tal proposito, particolare interesse ha suscitato il riferimento al progetto di recupero della flora delle spiagge liguri ‘Psammbeach’ che ha come capofila Confagricoltura Liguria. Il progetto nato nel 2019 si propone non solo di eseguire un monitoraggio dello stato di conservazione delle specie più a rischio, svolto dell’Università di Genova, ma grazie agli studi del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo del Crea di Sanremo di valutare la fattibilità di riproduzione vivaistica di queste piante psammofile. Tutto ciò nel rispetto concreto della sostenibilità ambientale in quanto le piante autoctone psammofile consentono un risparmio idrico ed energetico nelle pratiche vivaistiche. Si prevedono anche azioni di divulgazione per stimolare l’impiego come ornamentali negli stabilimenti balneari e nelle aree pubbliche e private del nostro territorio. Il Club Soroptimist di Sanremo intende partecipare al progetto Nazionale Soroptimist “Un bosco insieme” proponendo al Comune la realizzazione di un intervento concreto di riqualificazione su piccole aree della pista ciclopedonale della nostra città, attualmente prive di vegetazione.