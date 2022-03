Sanremo, l’assessore regionale Scajola al "Cassini": «Incontro costruttivo con i ragazzi su vari temi» - Riviera24

Sanremo. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato gli studenti del liceo Cassini ed è stato intervistato dai ragazzi dell’ufficio stampa dell’Istituto: la nuova corrente.

«Un incontro piacevole, costruttivo, durante il quale mi sono confrontato con gli studenti su temi sociali, di urbanistica, territorio, e sulla situazione difficile e drammatica della guerra in Ucraina – commenta l’assessore Scajola, che prosegue – Ringrazio la professoressa Patrizia Milanese per l’invito, il dirigente scolastico Claudio Valleggi e la professoressa Patrizia Magnoni per l’accoglienza. Faccio i miei complimenti ai ragazzi dell’ufficio stampa per aver gestito l’intervista con professionalità. In questi giorni mi stanno invitando a vari incontri con i ragazzi, sono momenti che offrono sempre spunti interessanti e per me rappresentano uno stimolo per nuove iniziative».

Conclude il dirigente scolastico del Liceo Cassini, Claudio Valleggi: «Mi fa piacere l’attenzione che hanno le istituzioni, in particolare l’assessore regionale Marco Scajola che è sempre disponibile, nei confronti del nostro istituto. Come dirigente ho piacere che i ragazzi si confrontino con gli amministratori: un momento di crescita personale e formativa».