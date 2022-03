Sanremo, la senatrice Elena Cattaneo ai Martedì Letterari del Casinò - Riviera24

Sanremo. Venerdì 1° aprile alle 18.30 la senatrice Elena Cattaneo presenterà il libro “Armati di Scienza” (Raffaello Cortina editore). Parteciperà lo scrittore saggista Alberto Guglielmi Manzoni. L’incontro è stato inserito nel piano di Formazione dei docenti e dei giornalisti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2.

Armati di Scienza

«Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, Elena Cattaneo mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze. Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove nessuno è mai stato prima, è passione. Elena Cattaneo dedica da sempre la vita alla ricerca, di cui racconta qui tanto gli aspetti straordinari quanto l’impegnativa quotidianità. Fra i momenti più belli del fare scienza c’è quello della scoperta. L’emozione è indescrivibile. Ma la prova del bancone può anche essere impietosa: bisogna “ripartire dal via”. Sempre con coraggio, sempre attenendosi ai dati e lavorando nell’interesse della collettività. Armarsi di scienza, competere con le armi della conoscenza, non significa abbracciare una religione né deificare lo scienziato, anzi è vero l’opposto: non c’è dogma né verità che, in determinate condizioni, non possano essere messi in discussione, non c’è esperto le cui affermazioni, in forza di un malinteso senso di autorità, non debbano essere verificate e provate. Semplicemente significa riconoscere in un metodo – quello scientifico, sperimentale, trasparente e ripetibile – la modalità regina per produrre mattoni di conoscenza con cui edificare le nostre società. Solo con questi piccoli mattoni, uno dopo l’altro, verificata la solidità di ciascuno, si può crescere e costruire insieme il futuro, affinché sia migliore per sempre più persone. Questo volume prova a tratteggiare in modo semplice e senza nozionismo i contenuti essenziali della dimensione etica della scienza, del coltivarne il metodo, del rapporto altalenante tra la scienza e la politica, tra la scienza e l’informazione. I vari capitoli e paragrafi, pur conservando una linea di svolgimento unitaria, si prestano anche a una lettura “a salti” perché il lettore, scorrendo l’indice, possa scomporre e ricomporre il testo affrontando i temi secondo la priorità d’interesse» (Dalla prefazione).

Elena Cattaneo è professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano. È nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata senatrice a vita dal presidente Giorgio Napolitano. Nel 2016 ha pubblicato, in collaborazione con José De Falco e Andrea Grignolio, “Ogni giorno. Tra scienza e politica” (Mondadori). Nel 2021 esce per Cortina “Armati di scienza”.

Martedì 5 aprile alle 17 in collaborazione con l’Agedo Francesca Vecchioni presenterà il libro ”Pregiudizi inconsapevoli” (Mondadori). L’incontro è stato inserito nel piano di Formazione dei docenti e dei giornalisti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2.