Sanremo, la Lega incalza: interrogazioni su decoro urbano, PNRR e illuminazione pubblica

Sanremo. Non accennano a fermarsi le interrogazioni urgenti depositate della Lega in consiglio comunale. Il capogruppo Daniele Ventimiglia, insieme ai consiglieri Stefano Isaia e Marco Stella, hanno protocollato nei giorni scorsi una serie di quesiti rivolti a sindaco ed assessori della giunta Biancheri.

In particolare, dal Carroccio vengono chiesti chiarimenti sui progetti che il Comune di Sanremo ha adottato per il PNRR, sull’illuminazione pubblica, in larga parte non ancora convertita alla tecnologia led, e sui programmi che l’amministrazione civica vuole mettere in campo nel breve periodo per il decoro di via Pietro Agosti e via Martiri, anche alla luce dell’imminente riqualificazione di piazza Eroi.