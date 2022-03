Sanremo, la crisi del Casinò in consiglio comunale. Pd spaccato sui lavoratori ora cerca chiarimento - Riviera24

Sanremo. E’ stato convocato per venerdì prossimo, 1° aprile, il consiglio comunale monotematico incentrato sulla situazione contingente del Casinò Municipale. A richiedere la seduta sono state le opposizioni di centrodestra, FdI, Lega, Liguria Popolare e Forza Italia, all’esito della bocciatura dell’ordine del giorno attinente alla salvaguardia dei dipendenti del settore ristorazione della casa da gioco, presentato, nell’ultimo consiglio di giovedì scorso, dal capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi (vedi correlato).

Ordine del giorno bocciato dalla maggioranza Biancheri, ad eccezione della consigliera Ethel Moreno, uscita al momento del voto. Quindi è di ieri sera la reazione della segreteria cittadina del Partito Democratico che ha accusato il Cda della casa da gioco di “ricorre alla riduzione del personale per tentare di migliorare l’andamento dei conti“. Un affondo che indirettamente va a coinvolgere anche il gruppo consigliare dei Dem, reo di essersi uniformato alla volontà della maggioranza, quando ha escluso la salvaguardia dei lavoratori coinvolti nell’ipotesi esternalizzazione a catering dei ristoranti Biribissi e Roof Garden, così come previsto dall’ultimo bando del Casinò. Un “taglio” ai servizi offerti che il Cda ha giustificato con la grave situazione economica che affligge l’azienda, i cui incassi sono stati gravemente segnati dagli ultimi due anni di pandemia.

Il capogruppo dei Dem Giorgio Trucco ha chiesto nelle scorse ore un chiarimento al neo eletto segretario cittadino del Pd Maurizio Caridi (ex presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica), in previsione del consiglio di venerdì prossimo, dove con ogni probabilità le opposizioni riproporranno la questione dei dipendenti della ristorazione. «Il confronto tra consiglieri, assessori e la segreteria del partito si terrà a breve», spiega Trucco. «Il nostro voto contrario all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia è stato un voto di sostegno alla linea della maggioranza, preso atto della relazione del consiglio di amministrazione della casa da gioco. Conto di recuperare il confronto mancato con il segretario Caridi nei prossimi giorni».

«La linea del partito è per la tutela dei lavoratori. Vogliamo l’inserimento della clausola di salvaguardia per evitare un’altra Casa Serena», ribadisce a distanza il segretario cittadino del PD. «Ho già espresso la necessità, su certi temi, di riportare ogni decisione al confronto prima che venga espressa una posizione ufficiale del Pd in consiglio comunale. Credo che sarebbe anche corretto che nelle riunioni di maggioranza, su questioni così importanti, partecipi il segretario cittadino del principale partito che la sostiene», conclude Caridi.

Intanto dai banchi dell’opposizione a girare il coltello nella piaga aperta tra segreteria e gruppo Pd ci pensa il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia: «Apprendiamo che il segretario del Partito Democratico ha dettato una linea nettamente opposta a quella tenuta in consiglio comunale dal suo gruppo di riferimento», spiega l’esponente del Carroccio. «Come Lega abbiamo sempre operato per la tutela dei lavoratori, a partire da Casa Serena, passando per Rt e sul Casinò non saremo da meno. Auspichiamo un ripensamento da parte dei consiglieri Pd sulla salvaguardia dei lavoratori della casa da gioco. Quando si tratta di diritti, i consiglieri Dem dovrebbero essere i primi ad impegnarsi. Bene ha fatto il segretario Caridi a richiamare all’ordine il suo gruppo consigliare».

(Il copogruppo della Lega Daniele Ventimiglia. Sopra il segretario Dem Maurizio Caridi)