Sanremo. Il Servizio Viabilità informa che giovedì 10 marzo riprenderanno gli interventi per la posa della fibra ottica da parte di Vodafone in strada Montà di Lanza, con fine dei lavori prevista per il 10 aprile.

Durante questo periodo, il traffico veicolare sarà gestito tramite la presenza di movieri.

Il collegamento alla fibra ottica permetterà di dismettere i ponti radio esistenti, migliorando il servizio e consentendo un risparmio energetico.