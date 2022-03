Sanremo, incontro con Lorenzo Allegrini - Riviera24

Sanremo. Sabato 26 marzo alle 18 presso la Federazione Operaia Sanremese il poeta e giornalista Lorenzo Allegrini sarà a Sanremo e racconterà, attraverso una performance artistica che sta portando in tour in Italia e all’estero, le epiche vicende del Sudafrica tratte dal suo secondo libro “La leggenda del Capo di Buona Speranza”, con l’accompagnamento musicale del contrabbasso del sottoscritto.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della CGIL di Imperia, è una performance coinvolgente per parlare di migrazioni, solidarietà e integrazione, con la poesia e la musica, ma anche attraverso la pittura e l’arteterapia. Se i migranti si avventurano in un lungo e pericoloso viaggio, un viaggio può essere a volte anche fonte di ispirazione: è proprio quello che è accaduto al poeta Lorenzo Allegrini che in Sudafrica è rimasto affascinato dalla vista dalla Table Mountain, la montagna piatta che domina Cape Town, ed è ritornato in Italia con l’idea di raccontare con un poema sulla nascita della penisola del Capo di Buona Speranza, una delle meraviglie della natura. Così è nato il suo secondo libro “La leggenda del Capo di Buona Speranza” (Edizioni Il Viandante 2021, pp. 163) – uscito il 5 giugno scorso in anteprima nazionale -, nel quale Allegrini racconta una emozionante avventura ambientata nel passato senza tempo di un mito che attinge da leggende africane ed europee.

Ne “La leggenda del Capo di Buona Speranza” il poeta, originario di Fabriano (Ancona), ora a Milano, adatta la metrica alla contemporaneità, un mix che che crea un effetto fumettistico e contemporaneo, che mira a catturare non solo i lettori, ma anche il pubblico di una serie di performance poetiche live, il “Tour della Buona Speranza”. Il tour, che conta già oltre 20 date nelle principali città italiane da Nord a Sud, arriva anche a Sanremo alla Federazione Operaia Sanremese il 26 marzo alle 18, con un ospite d’eccezione che accompagnerà il poeta con il suo contrabbasso e le musiche originali: il musicista sanremese Roberto Bonazinga. Non solo: l’evento sarà anche l’occasione per tornare a denunciare la difficile condizione dei migranti al confine con la Francia. Alle 17:30, prima della performance, l’artista Monica Di Rocco illustrerà progetti di integrazione legati all’arteterapia, mentre il segretario generale della CGIL di Imperia, Fulvio Fellegara, porterà la testimonianza del sindacato in prima linea per sostenere i migranti. Saranno inoltre esposti i quadri del pittore guineano Mamadou Telly. Al termine dell’evento ci sarà un aperitivo a buffet gestito e organizzato da Ipazia – Cibi e Libri.

L’ingresso all’evento, che si svolge nel rispetto delle normative sul Covid, è gratuito o a offerta libera. Obbligatoria la prenotazione su Whatsapp al 3207115363 indicando nome cognome e numero prenotati.