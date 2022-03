Sanremo, i giovani in piazza per il clima «Stop ai combustibili fossili, finanziano guerre» - Riviera24

Sanremo. «In questo momento più che mai è necessario abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili. Perché stanno finanziando dei conflitti armati e stanno bloccando il passaggio a diverse forme di energia». Parla chiaro Pietro, un giovane studente sanremese, questa mattina in via Matteotti davanti all’Ariston, nel segno di Friday for Future, per manifestare contro i cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento. C’è purtroppo anche la guerra in Ucraina, purtroppo, nell’agenda odierna dei problemi mondiali.

Guerra che, sempre secondo Pietro, è soprattutto causata, come la stragrande maggioranza dei conflitti, dalla contesa per aggiudicarsi risorse che, l’essere umano, teme non siano sufficienti per tutti. Insieme a lui c’erano altri suoi colleghi coetanei ed anche una bambina delle elementari, giovanissima ma già con le idee chiare in merito a quello che dovrà esser fatto per non lasciare a loro – i giovani – ed alle generazioni future un mondo ridotto a discarica.

Alla manifestazione era presente anche l’assessore Lucia Artusi: «Il Comune di Sanremo sta andando verso un’amministrazione più sostenibile. Abbiamo iniziato con il posizionamento delle colonnine elettriche e stiamo presentando dei progetti con il Pnrr per efficientare scuole e municipio»