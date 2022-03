Sanremo, il 4 aprile il consiglio comunale sul Casinò

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune a Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 4 aprile, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali della seduta precedente del 17.03.2022 DAL N. 7 AL N. 12.

3) Richiesta dei consiglieri Ventimiglia, Badino, Artioli, Correnti, Lombardi, Baggioli e Stella ai sensi dell’art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad

oggetto: “Situazione Casinò Spa” (PROT. GEN. N. 25396 del 18.03.2022)

4) Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali – Tributi – Demografico – Servizio Patrimonio Costituzione di servitù prediale tra il Comune di Sanremo e i signori Nicolò Scognamiglio e Roberto Scognamiglio per il transito su porzione di area di proprietà del Comune di Sanremo in via G.B. Panizzi. Prop. n. 12/2022.