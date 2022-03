Sanremo. Il 15 marzo uscirà su Youtube il videoclip del nuovo singolo della band pop-rock cantautorale Filodiretto. Si intitola “Bronx”.

«Il brano, sul genere cantautorato pop, parla di due adolescenti e di uno spaccato di vita degli anni ’90-’95 nella Pigna. Nel centro storico all’epoca c’era il pericolo di poter prendere una brutta strada. Lanciamo un messaggio di solidarietà, di amicizia e di speranza, perché alla fine i due adolescenti si danno una mano l’uno con l’altro e ne escono vincitori nel bene. Si può riuscire a superare le difficoltà insieme – spiega Tommy dei Filodiretto – Il brano è ispirato dall’autobiografia. In parte è autobiografico visto che sono cresciuto nel centro storico e così ho vissuto quel periodo in cui c’erano difficoltà ma voglio far capire che nonostante ci siano state, in un ambiente così propriamente non bello, si poteva comunque uscirne vincitori, senza farsi coinvolgere da tentazioni negative».

«Il video è girato nel centro storico della Pigna di Sanremo – svela Tommy – Il regista è Riccardo Di Gerlando, mentre l’audio è stato registrato al ‘Monkey Beat studio’ di Sanremo e masterizzato da Giovanni Nebbia Ithil World di Imperia».

Dopo tante iniziative e concerti, i Filodiretto tornano con una nuova formazione composta da Tommy (voce, chitarra acustica e piano), Marco Turchetto (cori, chitarra elettrica e tastiere), Ana Bolívar (cori, viola, bandola e percussione minore), Erik Boncore (cori, basso e basso fretless) e Fabio Saccoccia (batteria). «Suoniamo con questa nuova formazione da circa due anni» – dice Tommy – «Abbiamo partecipato ad una finale nazionale del Sanremo Rock all’Ariston proprio con il pezzo “Bronx”. Da lì abbiamo poi deciso di fare il video e di promuoverlo, avendo avuto un buon riscontro da dei produttori. Abbiamo così deciso di fare le cose un po’ più seriamente anche con gli addetti ai lavori. Abbiamo partecipato anche a Rock in the Casbah in piazza Borea D’Olmo a Sanremo e ad un evento all’insegno della musica in chiave green in piazza San Costanzo in collaborazione con Lastanzadigreta».

Filodiretto presenta ad oggi un repertorio di brani inediti che vanno dalla critica sociale alla riflessione dei sentimenti comuni. «Ora stiamo lavorando anche ad un album – anticipa Tommy – Speriamo di poter fare dei live in estate, se sarà possibile, per promuovere quello che abbiamo fatto, “Bronx” e altri brani che abbiamo già in piedi, diciamo live, ma non ancora finiti».

