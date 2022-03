Sanremo, gli alunni della scuola primaria Rodari pronti per diventare astronomi - Riviera24

Sanremo. Mercoledì 2 marzo gli alunni delle classi 5 della scuola primaria del borgo “G.Rodari” hanno iniziato un imperdibile viaggio, accompagnati dal responsabile dell’Osservatorio di Perinaldo, il dottor Lorenzo Sicignano, che li porterà lontano lontano verso la scoperta di una disciplina affascinante e misteriosa: l’astronomia!

I piccoli scienziati saranno messi a conoscenza delle missioni più importanti della storia, quelle che hanno condotto l’uomo verso la Luna, verso la costruzione della stazione spaziale …. e la preparazione per arrivare addirittura su Marte. E poi ancora esploreranno il Sole e il sistema solare, la Luna e le sue fasi e sperimenteranno le vere distanze tra i pianeti.

Tutto questo sarà svolto sotto forma di laboratorio pratico, con utilizzo di LIM, tablet e materiali da costruire per rendere la conoscenza più partecipata e quindi più fruibile per i ragazzi che si stanno preparando per il loro futuro alla scuola secondaria di primo grado. Alla fine di questo percorso, che si svilupperà in 30 ore, due a settimana, da marzo a giugno, essi diventeranno dei provetti astronomi.