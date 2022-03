Sanremo, “Giù le mani dalle donne!”: martedì 15 marzo la premiazione - Riviera24

Sanremo. Il 25 novembre 2021 l’I.C. Sanremo Centro Levante ha realizzato una manifestazione dal titolo “Giù le mani dalle donne!” per la Giornata Nazionale contro la Violenza sulla Donne, che ha coinvolto più di 250 studenti della scuola secondaria di I°.

Alla manifestazione è stato abbinato un concorso per il quale ciascun studente doveva proporre un pensiero, una riflessione, contro la violenza sulle donne. Gli elaborati sono stati poi raccolti ed i migliori verranno premiati in una cerimonia che valorizzerà l’impegno civico dei ragazzi e della scuola tutta. La cerimonia di premiazione sarà martedì 15 marzo presso l’auditorium dell’I.C. “Sanremo Centro Levante”, via Volta 101, alle 10.30.