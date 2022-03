Sanremo. Disagi questa mattina per una fuga di gas. Verso le 9.30 i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via Goethe, dietro al liceo Cassini. Lì due diramazioni delle tubature, arrugginite, hanno iniziato a perdere, diffondendo nell’aria il metano ed il suo lezzo.

Sì è quindi reso necessario anche l’intervento dei tecnici e operai dell’Italgas, nonché la chiusura della via al traffico pedonale e veicolare, che si è protratta fino alle 11 circa.