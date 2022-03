Sanremo, fogne nuovamente ko. Liquami in mare

Sanremo. Sono nuovamente ko lo fogne della Città dei Fiori. A dimostrarlo i liquami che da diversi giorni a questa parte si stanno riversando sulle coste. Questa mattina il punto più critico si è dimostrato quello della Foce (vedi foto), ma ad essere interessato dagli sversamenti è tutto il litorale. Le segnalazioni in Comune e alla nostra redazione si sprecano.

L’emergenza che riguarda la rete fognaria torna a ripresentarsi puntuale come gli anni passati. Una spada di Damocle che pende sul commercio e sul turismo a cui non si riesce a trovare una soluzione duratura nel tempo. Per tamponare la situazione sono già partiti i lavori in urgenza commissionati da Rivieracqua. I cantieri hanno provocato lo spegnimento temporaneo delle stazioni di sollevamento che pompano le fogne verso il depuratore di Capo Verde. Ad impianti disattivati, la fuoriuscita delle acque nere in mare diventa inevitabile.