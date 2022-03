Sanremo, fine mese impegnativo in casa Mazzucchelli - Riviera24

Sanremo. Come la settimana precedente, anche questa appena conclusa è stata ricca di impegni per la società matuziana. Nel weekend infatti, diverse squadre della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli sono scese in campo.

Sabato 26 febbraio le giovani ragazze della Mazzucard U12/F CSI, hanno affrontato al mercato dei Fiori alle 11 l’Albenga Volley. La partita si è conclusa con una vittoria per le giovani atlete Mazzu che hanno vinto per 3 set a 0, il punteggio dei set è il seguente: 25/14, 25/19, 25/15.

Nella stessa giornata, alle 15 presso Villa Citera a Sanremo, la Riviera Mazzucchelli ha ospitato l’Albenga Volley, partita valida per il campionato U14/F Fipav. La formazione green non è riuscita ad imporsi sulla squadra avversaria che si è invece portata a casa la vittoria per 3/1 con i seguenti parziali: 25/21, 10/25, 17/25, 20/25.

Sempre sabato 26 febbraio, alle 16 al Mercato dei Fiori, i ragazzi della Riviera Mazzucchelli hanno dovuto fronteggiare il Volley Team Finale, partita valida per il campionato U15/M Fipav. Anche qui, purtroppo, I giovani “green” hanno subito una pesante sconfitta per 3 set a 0 e i parziali sono i seguenti: 13/25, 16/25, 10/25.

Poco dopo, ad Andora presso il Palazzetto V. Piana alle 16.30, il Gabbiano Volley ha ospitato le ragazze dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli nella partita valida per la 2° Divisione Femminile (girone A) Fipav. Sfortunatamente le atlete matuziane ne sono uscite con le ossa rotte, ottenendo

una sconfitta per 3/1 con i seguenti parziali: 26/24, 25/19, 24/26, 25/21.

Domenica 27 febbraio alle 15.30 presso la Palestra Gibelli di Imperia, la Mazzucard U12/F CSI ha affrontato l’Imperia Volley, disputando un’altra partita nel giro di 2 giorni, con il risultato di 2 set a 1 per l’Imperia. I parziali set sono i seguenti: 25/20, 22/25, 25/23.

Inoltre, sempre nella giornata di domenica, si è tenuto a Diano Marina, un bellissimo allenamento congiunto di Volley S3 nel quale hanno partecipato i bambini dell’Alassio Volley, Golfo di Diana Volley e della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli. Un’occasione di gioia per divertirsi tutti insieme con la pallavolo e per festeggiare il Carnevale in allegria.