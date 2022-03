Sanremo, ex “patentino agrofarmaci”: l’Istituto Regionale per la Floricoltura organizza un corso di 20 ore

Sanremo. L’IRF, Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, organizza un corso di 20 ore per il primo rilascio dell’ex “patentino agrofarmaci” per sostenere l’esame di abilitazione all’utilizzo ed all’acquisto di prodotti fitosanitari.

Le date saranno:

30 marzo: 10-13 e 14-17

4 e 6 aprile: 10-13 e 14-18

E’ possibile seguire il corso anche online. Per informazioni e iscrizioni contattare lo 0184-535149, scrivere a segreteria.generale@regflor.it oppure a patologia@regflor.it.