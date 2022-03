Sanremo, è morto Angelo Faccio detto "il mago" - Riviera24

Sanremo. La Città dei Fiori piange la scomparsa di Vittorio Angelo Faccio. Da tutti conosciuto come il “mago”, per via dei trucchetti con i quali allietava i suoi amici, si è spento a 80 anni dopo una lunga malattia.

Ragioniere, aveva gestito per lungo tempo lo storico negozio “Fulgenzi” di via Roma specializzato in scherzi, gadget curiosi e maschere di carnevale. Da giovane era anche un talentuoso calciatore, con presenze nella Carlin’s Boys come nella Sanremese. In seguito, per un periodo, aveva anche gestito il bar dello stadio Comunale.