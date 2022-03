Sanremo, doppia vittoria per Grafiche Amadeo - Riviera24

Sanremo. Il Grafiche Amadeo Riviera Volley impegnato in un intenso weekend vede imporsi contro le avversarie. Il Grafiche Amadeo maschile supera per 3 set a 1 il Volley Projet Sarzana, in una gara sempre dominata dai ragazzi di Massimo Ciogli, dolo il terzo set molto combattuto ha visto prevalere gli spezzini per 27 a 25.

Serie C Regionale Maschile – Girone UNICO

Dom 13/03/2022 18

Giornata 15, gara 1072

Palestra Villa Citera, in via G. Galilei

Sanremo

Grafiche Amadeo Sanremo – Volley Colombiera Sarzana Project 3-1

25/17 25/15 25/27 25/17 I Arbitro: Olivieri Giovanni

Il settore femminile vede una netta vittoria delle leonessa di Sanremo capitanate da Elena Andreis nel derby contro la Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Infatti sabato al Palamercato il Grafiche Amadeo si è imposto per 3 set a 0 in una gara altalenante ma sempre dominata dalle Grafiche.

Serie C Regionale Femminile – Girone A

Sab 12/03/2022 19.30

Giornata 11, gara 2041

mercato dei fiori – via mansuino 12, sanremo

Contro Corrente Nlp – Grafiche Amadeo Sanremo 0-3

25/27 13/25 21/25 I Arbitro: Pons Doriano, II Arbitro: Basso Piera

Il Grafiche Amadeo nonostante una buona gara è stato sconfitto per 3 set a 1 ad Albissola nel recupero forzato dopo lo stop causa covid domenica sera al PalaAlissola contro la seconda in classifica.