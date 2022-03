Sanremo, dopo 25 anni torna in funzione la cascata dei giardini Regina Elena

Sanremo. Dopo 25 anni di inattività ritorna in funzione lo scenografico impianto di giochi d’acqua, con cascata e zampillo, dei giardini Regina Elena nella Pigna, il centro storico matuziano

Questa riattivazione si inserisce in una più ampia serie di interventi di riqualificazione funzionale di opere per un importo totale che si aggira sui 60.000 euro. Per avere il via libera definitivo, Palazzo Bellevue aveva dovuto attendere l’ok della sovrintendenza ai Beni Culturali, dal momento che l’area è sottoposta a vincolo. Il via libera era arrivato il settembre scorso e poco dopo erano iniziati i lavori.

Forti di un belvedere da brividi, i giardini in questione non vengono rinnovati solo con la riattivazione della cascata, ferma da anni. Sono anche arricchiti, con nuove piantumazioni, nel patrimonio arboreo, riqualificati con un’altra pavimentazione e giochi per bambini.

Nelle intenzioni dell’amministrazioni comunale c’è anche la collocazione nell’area un chiosco, da adibire a bar. I lavori di restyling ai Regina Elena, si inseriscono in un quadro più ampio di interventi nella Pigna, per la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro, frutto di un bando regionale.