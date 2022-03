Sanremo, danneggiamenti e tentati furti: i commercianti di San Martino chiedono più sicurezza

Sanremo. Auto danneggiate e tentativi di furto a negozi e bar. Da alcune settimane ad essere preso di mira da malviventi al momento ignoti è il quartiere San Martino, a Sanremo, in particolare nella zona tra corso Cavallotti e via Vesco. Commercianti e residenti chiedono maggiori controlli e possibilmente una telecamera di videosorveglianza.

Oltre a una serie di auto danneggiate in via Vesco, vengono segnalati diversi tentativi di furto, gli ultimi dei quali avvenuti in due bar della zona: sembra che i ladri cerchino i soldi delle macchinette, oltre al classico fondo cassa. In un caso è stato un agente della vigilanza privata a mettere in fuga i malviventi che erano riusciti a forzare la saracinesca di un locale.