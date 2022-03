Sanremo, convegno dell’associazione “Papà separati” alla Over Senior Residence

Sanremo. Si è tenuto ieri, lunedì 21 marzo 2022, il secondo evento organizzato dall’Associazione Papà Separati Liguria APS presso l’Over Senior Residence di Sanremo, residenza realizzata pensando alle esigenze di socialità e di indipendenza di tutti gli ospiti “Over”. Un vero e proprio complesso residenziale che sorge al posto dell’ex tribunale di via Anselmi, accanto ai giardini Nobel.

Una mattinata di approfondimento, confronto e dialogo fra i vari professionisti che hanno in carico le prestazioni sociali del piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Sono state così trattate le modifiche specifiche di interesse per la categoria degli assistenti sociali con l’introduzione del “buovo tribunale della persona, dei minorenni e per la famiglia”.

A seguito dell’introduzione dei lavori fatta da Mauro Lami, presidente dell’Associazione Papà Separati Liguria APS, sono intervenuti la presidente consiglio regionale ordine sssistenti sociali della Liguria, la dottoressa Claudia Lanteri, la dottoressa Sonia Rossi assistente sociale professionista, la dottoressa Laura Lombardi psicologa e CTU del Tribunale di Milano, l’avvocato Cristina Ceci mediatore famigliare e coordinatore genitoriale, il dottor Francesco Mazza Galanti, già Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.

«L’idea di ospitare un evento legato alle famiglie e ai minorenni sembra qualcosa di slegato al mondo Over ma non è così: il nostro nuovo modo di vivere e vedere la Terza Età, vuole infatti aprire le strutture al territorio facendone anche un luogo di incontro e confronto. Non solo di tematiche legate ai Senior. Anzi. – dichiara Lino di Lernia Presidente di Over Care– I nostri Ospiti sono curiosi e partecipi del presente in cui vivono».