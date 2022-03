Sanremo, consigliere senza green pass è fuori dal Comune. Bellini: «Pronto a lasciare»

Sanremo. Il consigliere comunale Umberto Bellini non potrà più partecipare alle attività istituzionali, comprese le commissioni e i consigli comunali, fino a quando l’obbligo del green pass sarà in vigore per i lavoratori sopra i 50 anni. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione dei capigruppo che si è tenuta a Palazzo Bellevue, presieduta dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Al centro della discussione, durata più di un’ora, c’è stata la posizione del consigliere di maggioranza (gruppo Sanremo al Centro), che nei mesi scorsi aveva dichiarato pubblicamente di non esservi voluto vaccinare per il Covid non per scetticismo ma per paura. Una decisione che aveva comportato polemiche e costretto il Comune ad organizzarsi per permettere a Bellini di partecipare agli appuntamenti istituzionali in video conferenza.

Stamattina, maggioranza e opposizione, hanno convenuto per applicare il principio del rispetto tassativo della normativa che prevede l’equiparazione tra lavoratori dipendenti e politici. Ergo, Bellini non potrà più collegarsi in video conferenza o partecipare in presenza ai consigli comunali fino alla scadenza, al livello nazionale, dell’obbligo del green pass. La sua assenza non comporta effetti diretti sulla tenuta della maggioranza del sindaco Biancheri. Per quanto riguarda le commissioni (Bellini ne presiede una), il consigliere, non vaccinato, over 50, non potrà più convocarle in videoconferenza, a meno che non ci siano ulteriori motivi aggiunti, tassativamente non legati alla situazione personale di Bellini, che giustificheranno un collegamento da remoto. Una nota di chiarimento sul punto verrà diramata prossimamente a tutti i consiglieri comunali.

«Ci sono padri di famiglia che pagano il mutuo pur essendo a casa senza stipendio, quindi il mio non è di certo un problema. Se l’obbligo del green pass dovesse protrarsi ancora per mesi, come si evince da alcune circolari del ministero dell’Interno, sono pronto a lasciare il posto in consiglio al mio grande amico il dottor Luigi Muscio che è il primo dei non eletti della mia lista», – commenta il diretto interessato.

Il consigliere Bellini non è l’unico amministratore pubblico over 50 della provincia di Imperia “sospeso” temporaneamente per via del mancato rispetto dell’obbligo del green pass vaccinale. Un caso analogo riguarda un assessore a Bordighera. Mentre a Ventimiglia siede in giunta un’esponente senza green pass ma più giovane di 50 anni.