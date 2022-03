Sanremo, CNA Imperia: «Aperte le iscrizioni al nuovo corso “A portata di video…”» - Riviera24

Sanremo. «Produrre un video per la tua azienda non è cosa facile e non è un gioco: esso la rappresenta e la propone al pubblico. Spesso ci si chiede, lo produco da solo o mi affido ad un professionista? Sì, ma quanto mi costa un professionista?». Il nuovo corso targato CNA “A portata di video…” vuole rispondere a queste domande: l’obiettivo è quello di capire come strutturare un progetto audiovisivo e come riconoscere il professionista giusto per la propria attività, «perché la nostra immagine è il nostro biglietto da visita».

Gli incontri si terranno presso la sede di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo): le lezioni saranno svolte in presenza per l’importanza dell’interazione e la fruizione dei mezzi audiovisivi di esempio.

Un corso gratuito rivolto agli associati CNA che si terrà il lunedì dalle 16.30 alle 18 con un ciclo di quattro lezioni nei seguenti giorni:

– 2 maggio

– 9 maggio

– 16 maggio

– 23 maggio

Questo il programma:

– L’importanza del video nella comunicazione

– Attrezzature e strumenti: come districarsi in questo mondo

– Presentarsi in video e come funzionano le dirette streaming

– Video di vendita e conclusioni finali

Il corso è diretto da Simone Caridi, presidente di Mestiere Fotografia e Video CNA Imperia. Filmmaker e Videoreporter diplomato in regia cinematografica, dopo varie esperienze sui set, nel 2016 apre la propria casa di produzione audiovisiva con un focus sull’ambito corporate e televisivo a cui affiancare lo sviluppo di progetti personali. Caridi è anche autore del libro “Video Aziendale Fai Da Te”, scritto durante il lockdown per aiutare le aziende a districarsi nel mondo dei contenuti digitali.

Per informazioni sul corso, è possibile contattare il 347 2915873. Per iscriversi inviare e-mail con i propri dati a vazzano@im.cna.it. I posti disponibili sono limitati.