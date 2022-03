Sanremo cerca gestore per una spiaggia libera attrezzata - Riviera24

Sanremo. Torna in gara la spiaggia libera attrezzata denominata Lungomare Italo Calvino Piazzale e corrispondente all’attuale stabilimento dei Bagni Oasis. A deciderlo è stata la giunta Biancheri che nei giorni scorsi ha approvato l’indizione di una nuova gara d’appalto per l’intervenuta scadenza della concessione balneare in essere, terminata il 30 settembre del 2021.

Il bando, in fase di scrittura, dovrà prevedere “termini contrattuali congrui ad ammortizzare l’investimento necessario a far fronte ad una riqualificazione del bene demaniale, conforme all’atteso utilizzo ed alla stagionalità dei manufatti esistenti, per una durata contrattuale di quattro anni, con scadenza al 31 ottobre 2025, eventualmente rinnovabili di ulteriori anni due.

(Nella foto una veduta delle spiagge di Sanremo)