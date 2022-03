Sanremo Baseball al triangolare di Primavera - Riviera24

Sanremo. Domenica 27 marzo, sul diamante di Cairo, si sono incontrati, nel triangolare di Primavera, il Sanremo Baseball, i Red Clay di Castellamonte e la Cairese organizzatrice dell’evento.

La Sanremo Baseball ha affrontato la Cairese e poi i Red Clay Castellamonte. Dopo un inizio equilibrato (4 a 4 al terzo inning) è la Cairese ad allungare trascinata da Franchelli (fuoricampo interno con due punti battuti a casa) e dalle valide di De Bon, Bonifacino e dal lungo doppio di Ferruccio. Al quinto inning sul monte viene chiamato Bussetti che chiude la gara con sicurezza. Risultato finale 7 a 4 per i padroni di casa.

La giornata è stata molto positiva ed è stata un importante test per la stagione che sta per incominciare. L’obiettivo non era il risultato, ma l’efficacia delle soluzioni sperimentate.