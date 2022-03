Sanremo, alunna ha problemi respiratori. Tribunale l’esonera dall’uso della mascherina in classe

Sanremo. Genitori di un’alunna dell’Istituto comprensivo centro levante si appellano alla giustizia per ottenere l’esonero dall’uso della mascherina in classe per la figlia, e vincono. A pronunciarsi sul caso sollevato dall’avvocato Alberto Pezzini, legale della famiglia in questione, è stato il tribunale competente di Genova che ha accolto il ricorso depositato il 16 dicembre scorso.

La vicenda prende spunto dal rifiuto di una scuola di esonerare dall’uso della mascherina chirurgica un’alunna affetta da problematiche di salute. Nonostante i vari certificati prodotti dal medico curante che attestavano una marcata fotofobia e iperemia reattiva congiuntivale, difficoltà respiratorie e ingravescente prurito oftalmico, riconducibili all’uso continuativo del dispositivo di protezione a scuola, la dirigenza scolastica non aveva comunque ammesso la richiesta di esonero presentata dai genitori. Motivo per cui il caso è finito di fronte al Tar.

Nell’ordinanza emessa sabato, i magistrati hanno accolto, in via cautelare (rimandando ogni provvedimenti definitivo al giudizio di merito), il ricorso presentato contro il Ministero dell’Istruzione, ammettendo la possibilità per l’alunna di non indossare la mascherina per il 50% delle ore trascorse sui banchi.

(L’avvocato Alberto Pezzini)