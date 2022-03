Sanremo, all'asta l'Hotel Nyala: si parte da 11 milioni - Riviera24

Sanremo. Va all’asta l’Hotel Nyala di via Solaro 134. Il noto complesso alberghiero di proprietà dell’ex presidente di Federalberghi ed ex assessore al Turismo del Comune di Sanremo Igor Varnero, è stato valutato 15 milioni e 480 mila euro. L’offerta minima è fissata in 11,6 milioni. Il termine per la presentazione delle offerte è il 23 maggio.

L’asta riguarda il complesso dei beni immobili e mobili organizzati per l’esercizio di attività di albergo. Costituiscono pertanto l’azienda e sono quindi oggetto di cessione i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, oltre alle due strutture, collegate da un tunnel, in cui è diviso il Nyala. A dare il via libera alla vendita erano stati, nel 2020, i creditori delle due società proprietarie dell’hotel, approvando il piano concordatario recentemente rivisto. A seguire la vendita è il commissario giudiziale, nominato dal tribunale del capoluogo, il dottor Carlo Amoretti di Imperia.

L’Hotel Nyala, che non ha mai cessato di accogliere turisti ed è tuttora aperto al pubblico, si compone di 6 Junior Suites Blues al primo piano, 15 Junior Suite Glam e 2 Suite Festival situate al secondo e terzo piano dell’albergo e che hanno vista mare. A piano terra sono situate le 20 camere tradizionali con vista sul giardino interno. Altre 10 camere familiari affacciano sul lato collina dello stesso stabile. Nel parco si trova un giardino secolare di palme, pini marittimi ed eucalipti. La piscina e il bar Dalak, completano l’offerta, insieme all’area giochi per bambini.