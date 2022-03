Sanremo, alla palestra Fourteen Fitness Asd al via il corso di Functional training dedicato ai più piccoli - Riviera24

Sanremo. È tutto pronto alla palestra Fourteen Fitness Asd della Città dei Fiori per l’avvio del corso di Functional training per i bambini, rivelatosi già un successo tra gli adulti.

In cosa consiste il Functional training? Come è possibile vedere nel video realizzato con Davide Sala, ballerino degli Urban Theory, questa disciplina permette di sviluppare le diverse finalità globali: capacità motorie come forza, resistenza, potenza; capacità coordinative: equilibrio, controllo motorio e posturale, agilità, adattamento motorio e mobilità articolare, ma soprattutto tonifica e fa dimagrire bruciando inizialmente massa grassa per poi definire anche quella magra. Oltre a questi straordinari risultati il post workout di Functional training regala adrenalina e soddisfazione.

Lo sport è un'epidemia di salute per grandi, ma soprattuto per piccini, li aiuta a crescere, muta il loro corpo migliorando la forma muscolare, la capacità respiratori e la loro psicomotricità insegnandoli a stare in mezzo alla collettività divertendosi e avendo rispetto l'uno dell'altro, senza pregiudizi e senza invidia.

I posti sono limitati, iscrivetevi subito chiamando Vanessa Sala al numero 346 7222286 per garantirvi la possibilità di partecipare.

Non solo Functional training, presso la palestra sanremese è anche possibile praticare yoga con l’istruttrice Francesca Brescia o pilates con l’insegnante Laura De Nicola.

La Fourteen Fitness Asd si trova in vicolo San Lazzaro 10 a Sanremo, per informazioni visitare il sito, la pagina Facebook Fourteen Fitness Asd o scrivere alla mail fourteenfitnessasd@hotmail.com.