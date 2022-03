Sanremo, al via “Sinfonica Open - Prima i giovani” - Riviera24

Sanremo. Questa settimana sarà inaugurata l’iniziativa “Sinfonica Open – Prima i giovani” che permetterà agli istituti scolastici che ne faranno richiesta, di far partecipare alcune classi ad anteprime e prove.

Un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani alla musica, far loro scoprire il mondo che si cela dietro un brano e un concerto, scoprendo anche, in maniera inedita e diretta, il lavoro dell’Orchestra Sinfonica.

Nella mattina di oggi saranno alcune classi del Liceo Cassini ad assistere alle prove del concerto “Compositori spagnoli tra Ottocento e Novecento” al termine delle quali potranno confrontarsi con i professori della Sinfonica e il direttore d’orchestra Josè Rodilla.