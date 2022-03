Sanremo, al Palafiori incontro con Enrico Tasca - Riviera24

Sanremo. Venerdì 11 marzo alle 16, presso il Palafiori, nei locali della Banca del Tempo, istituzione del Comune di Sanremo, ci sarà un incontro con l’autore del romanzo “Una vita in più”, Enrico Tasca.

Si parlerà non solo del nuovo libro dello scrittore sanremese, ma anche dell’arte dello scrivere, del piacere di mettere nero su bianco ricordi e pensieri, del dare libero sfogo alla fantasia, senza limiti né censure. «I regimi autoritari conoscono la potenza della scrittura e per questo la temono. Noi fortunatamente viviamo in un Paese dove ciascuno può liberamente esprimere le proprie opinioni ed il proprio pensiero» – dicono gli organizzatori.

“Una vita in più”, storia di un personaggio che ricorda di essere vissuto in un’epoca anteriore, è un pretesto per parlare degli anni sessanta, quando sette amici si diedero appuntamento il 7-7-77 alle sette di sera sotto il pino di Piazza Colombo. L’ingresso è libero. Richiesto il Green Pass.