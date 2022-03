Sanremese, giovanili: i gironi della fase regionale

Sanremo. Sono stati ufficializzati, nell’ultimo comunicato ufficiale, i gironi della fase regionale delle leve giovanili agonistiche.

Per ogni categoria, le squadre partecipanti sono state divise in quattro mini gironi da cinque squadre, una formula diversa e più “snella” rispetto a quanto avveniva fino alla stagione 2019/2020 e alla sospensione per covid.

La Sanremese è l’unica squadra della provincia ad aver qualificato tutte le sue squadre e nella fase regionale affronterà le seguenti avversarie:

UNDER 17

Genova Calcio

Legino

Ligorna

Pietra Ligure

UNDER 16

Borgoratti

Campomorone

Legino

Vado

UNDER 15

Albenga

Cairese

Campomorone

Serra Riccò

UNDER 14

Olimpic

Praese

Serra Riccò

Vado

La prima giornata dei campionati si svolgerà nel fine settimana del 26-27 marzo.