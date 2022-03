Sanremese – Chieri, il big match al Comunale finisce 1-0

Sanremo. Al Comunale i biancoazzurri, reduci dal pareggio di Lavagna, affrontano il Chieri di Marco Didu quinto in classifica. Mister Andreoletti deve fare a meno dello squalificato Anastasia ma recupera Nossa e Larotonda. Out gli infortunati Buccino, Maglione, Pellicanò e Lodovici. Bohli non al meglio per i problemi alla spalla è in tribuna, indisponibili dell’ultim’ora anche Piu e Pantano. Nossa torna titolare al centro della difesa, Nouri, ex di turno, scala in attacco sulla corsia di destra.

guarda tutte le foto 45



Sanremese – Chieri

Il primo tiro al 1’ è del Chieri: ci prova Balan dal limite, palla a lato. Al 6’ Calò effettua un tiro cross pericoloso dalla destra che termina la sua corsa a fil di palo, Bove non ci arriva. Al 9’ Gagliardi crossa da sinistra, Edo smanaccia e anticipa di un soffio l’intervento di Valagussa ben appostato in area piccola. La Sanremese cresce col passare dei minuti. Al 14’ Mikhaylovskiy calcia una gran punizione, la palla sfiorata da Edo, si stampa sulla traversa. Al 24’ altra punizione pericolosa della Sanremese: stavolta la calcia Gagliardi, Edo si tuffa e manda in angolo. Al 33’ si fa vedere Vita con una conclusione dal limite, Edo mette in corner. Un minuto dopo diagonale di Gagliardi dalla destra, palla a lato non di molto. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa la gara si sblocca dopo cinque minuti: angolo di Gagliardi, testa di Nossa, palla in gol! Sanremese in vantaggio! Al 65’ il Chieri si affaccia nella metà campo matuziana: cross di Calò, testa di Conrotto, palla a lato di poco, ma l’arbitro ferma il gioco per posizione irregolare di un calciatore in maglia bianca. Al 67’, sugli sviluppi di una punizione battuta da D’Iglio, Conrotto mette Pautassi nelle condizioni di calciare verso la porta, ma la conclusione del numero 8 termina sul fondo. Al 73’ azione di Gagliardi in area sulla sinistra, cross in mezzo, Edo esce e fa sua la sfera. Un minuto dopo prima sostituzione nella Sanremese: esce Vita, entra Conti. Al 76’ Sanremese vicina al raddoppio: Edo commette il primo errore di giornata e calcola male il tempo dell’uscita, Valagussa calcia verso la porta sguarnita, Ciccone salva sulla linea. Un minuto dopo seconda sostituzione nella Sanremese: entra Scalzi, esce Gagliardi. All’82’ poi è il turno di Giacchino che rileva Gemignani.

La gara resta viva e combattuta fino al termine, ma nonostante i cinque minuti di recupero il risultato non cambia più. Finisce 1-0 per la Sanremese che conquista una vittoria importante e resta nella scia della capolista Novara vittoriosa a Vado. Dopo la sosta domenica 27 marzo le due battistrada si sfideranno al Piola in una gara ricca di fascino e dall’esito tutt’altro che scontato.

IL TABELLINO

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Gagliardi (77’ Scalzi), Vita (74’ Conti), Gemignani (82’ Giacchino), Aita, Valagussa, Nossa, Nouri, Larotonda. A disposizione: Ferro, Urgnani, Dacosta, Cinque. Allenatore Matteo Andreoletti

CHIERI: Edo, Calò, Ciccone, D’Iglio, Conrotto, Benedetto, Balan (80’ D’Ippolito), Pautassi, Varvelli (81’ Poppa), Foglia (73’ Ferrando), Bove (58’ Ponsat). A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Renolfi, Modesti. Allenatore Marco Didu

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola

ASSISTENTI: Francesco Macchi di Gallarate, Daniele Antonicelli di Milano

RETE: 50’ Nossa

NOTE: Giornata fredda, tipicamente invernale, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Gemignani, Ciccone, Vita, Nossa, Ponsat, Gagliardi, Calò, Nouri, Bregliano. Angoli 6-3 per la Sanremese. Recupero 0’ pt, 5’ st.