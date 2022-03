Sanremese Calcio, i 2007 battono l’under 14 dello Spezia

Sanremo. Ieri pomeriggio al Centro Sportivo Ferdeghini di La Spezia, la leva 2007 della Sanremese (completata da tre giocatori classe 2008) ha affrontato l’Under 14 dello Spezia, partecipante al campionato Giovanissimi Professionisti.

Al triplice fischio finale, grande soddisfazione per i biancazzurri che si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Caporusso e Falcone. La Sanremese ringrazia lo Spezia Calcio per l’invito.

Ecco la lista dei componenti la trasferta:

Giocatori

Mattia Lonegro

Alessio Pomante

Simone Mulattieri

Damian Druta

Alessandro Falcone

Thomas Ferrante

Mirko Romeo

Francesco Fidanza

Ludovico Ansaldi

Otis Caporusso

Francesco Cavallero

Federico Ruscitti

Gabriele D’Orazio

Nicola Frau

Mattia Fazio

Valentino Garibaldi

Riccardo Chiarini

Lorenzo Griguolo

Leonardo Di Luca

Staff

Fabio Ravotti

Mauro Falcone

Francesca Graglia

Vincenzo Romeo

Filippo Fazio