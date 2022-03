Sanremese Calcio, Airenti e Ben Belgacem in prova alla Sampdoria - Riviera24

Sanremo. Il settore giovanile della Sanremese continua ad essere protagonista sui campi delle società professionistiche. Negli ultimi giorni sono stati moltissimi i giocatori convocati per un provino da Genoa e Sampdoria.

Nella giornata di lunedì 21 marzo, è toccato a Niccolò Airenti e Abdelkader Ben Belgacem, entrambi classe 2011, recarsi nel capoluogo ligure per un allenamento con i pari età blucerchiati.

La società biancazzurra, dunque, si dimostra ancora una volta all’altezza, non solo nell’attività agonistica (en-plein di squadre qualificate alla fase regionale), ma anche nell’attività di base, serbatoio da cui attingere in futuro per tenere alti i colori della città di Sanremo.