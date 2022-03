San Camillo Riviera Pallamano Imperia, la squadra femminile vince ancora

Imperia. Non c’è due senza tre. Parafrasando un proverbio la squadra femminile del capoluogo sconfigge l’HB Mougins Mouans-Sartout per 29/25 e continua la sua avventura nelle parti alte della classifica con un meritato secondo posto. Il destino, nel frattempo continua a far incrociare i destini della capolista, attualmente l’AS BTP Nizza, come prossimo avversario delle imperiesi sabato prossimo.

«E’ un campionato molto equilibrato – ci riferisce il dirigente Piero Torielli – in un girone di sei squadre le prime cinque sono tutte lì in uno spazio di uno massimo due punti». La partita di sabato ha visto una San Camillo Riviera controllare subito le avversarie con una difesa molto attenta, preparata con scrupolo in settimana, mentre in attacco le rosablù devono ancora trovare la via della rete con maggiore precisione.

Formazione: Sara Atzori reti 1, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi 2, Sofia Carenzo 3, Alessia Moisello 4, Alice Olivieri 1, Clara Pellicari, Marianna Polimeno 1, Giulia Repetto 7, Marta Sivilia, Maria Traverso 9.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.

Da qualche tempo anche nella pallamano ha preso piede la presenza di uno “schout”, ovvero una persona che prende nota i tutto quello che succede in campo, in particolar modo le azioni dei giocatori. Tiri, passaggi, parate, falli commessi e subiti in pratica tutto quello che si può annotare con l’uso del computer utilizzando un programma adatto. Nell’ottica di questa nuova dimensione e non solo, ha preso il via in questi giorni il progetto Digital Sport.

(Nella foto Maria Travero che sabato ha realizzato 5 rigori su 5)